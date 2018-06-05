Ломаченко має намір провести бій з непереможеним американцем Девісом

Український чемпіон світу не поспішає битися з Майки Гарсією, але і відпочивати не збирається.

Український боксер Василь Ломаченко повідомив, що не проти провести наступний бій з непереможеним американцем Джервонтой Девісом (20-0, 19 КО).

Протягом останнього тижня повідомлялося, що наступним опонентом українця стане чемпіон WBO Рей Бельтран. Поки ж чемпіон світу в легкій вазі відновлюється після травми плеча і, швидше за все, проведе бій 9 грудня, повідомляє SportArena.

При цьому боксер звернув увагу на ще одного потенційного суперника — Джервонту Девіса. Американець досі жодного разу не програв у кар'єрі, і Ломаченко готовий з ним провести бій, якщо той перейде в його вагову категорію. Девіс в даний момент є чемпіоном WBA в другій напівлегкій вазі.

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«Якщо Девіс перейде в мою вагову категорію, то проведу з ним бій. Чому б і ні? Я готовий до цього», — цитує слова українця BoxingScene.

Відомо, що промоутером американця є відомий боксер Флойд Мейвезер. За інформацією джерела, він вже зв'язався з промоутерською компанією Top Rank, яка займається справами Ломаченко, щоб обговорити можливість проведення поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, Ломаченко 13 травня в Нью-Йорку в 10-му раунді нокаутував Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО) і відібрав у венесуельця титулу WBA в легкій вазі.