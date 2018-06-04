Чемпіон світу з боксу Ломаченко зустрівся з легендарним Сталлоне (відео)

Зустріч відбулася в Лос-Анджелесі під час ланчу.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко в США зустрівся з легендою Голлівуду Сильвестром Сталлоне.

Відповідне відео в Instagram опублікував менеджер українського чемпіона Егіс Клімас, повідомляє Апостроф.

Зустріч відбулася в Лос-Анджелесі. На відео Ломаченко та Сталлоне сидять за одним столом під час ланчу. Також за столом присутній доктор Ніл Ель Аттраче, який оперував українського боксера.

Коли Климас представляв Сталлоне, знаменитий актор жартома завдав удар у бік камери, сказавши при цьому "Бум".

Раніше стало відомо, що Ломаченку була проведена операція на плечі, через що він пропустить не менше півроку своєї кар'єри.