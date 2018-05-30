Оголошено склад жіночої збірної України з боксу на чемпіонат Європи

У складі команди 10 спортсменок.

Головний тренер Національної жіночої збірної України Сергій Гордієнко, оголосив склад команди на Чемпіонат Європи з боксу, який вже через за днів почнеться в столиці Болгарії.

Оголошення складу пройшло в рамках відкритого тренування команди напередодні від'їзду збірної України в Софію, повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

«Переконаний, що нашим дівчатам під силу гідно виступити на континентальній першості в Болгарії. Жіноча збірна України регулярно демонструє хороші результати, тому, сподіваюся, що і в цьому році ми повернемося з Софії з нагородами - зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. - Для тренерського колективу Чемпіонат Європи у Болгарії буде прекрасною можливістю, щоб подивитися наших дівчат в дії в поєдинках з найсильнішими представницями Континенту. Адже попереду у нас чемпіонат світу, який пройде в Індії в листопаді поточного року, тому, вкрай важливо, щоб дівчата отримали належну бойову практику, щоб надати необхідну інформацію для аналізу тренерському складу. Я в свою чергу також планую відвідати Софію і підтримати нашу команду на шляху до перемог».

За словами головного тренера збірної України Сергія Гордієнка, збірна України буде представлена у всіх десяти вагових категоріях.

Отже, нашу команду на Чемпіонаті Європи 2018 будуть представляти:

Вагова категорія 48 кг-Ганна ОХОТА (Полтавська обл.)

Вагова категорія 51 кг Тетяна КОБ (Волинська обл.)

Вагова категорія 54 кг: Іванна КРУПЕНЯ (Рівненська обл.)

Вагова категорія 57 кг: Сніжана ХОЛОДКОВА (Київ)

Вагова категорія 60 кг: Юлія ЦИПЛАКОВА (Харківська обл.)

Вагова категорія 64 кг: Марія БОВА (Київ)

Вагова категорія 69 кг: Юлія СТОЙКО (Київ)

Вагова категорія 75 кг-Марія БОРУЦА (Хмельницька обл.)

Вагова категорія 81 кг: Анастасія ЧОРНОКОЛЕНКО (Дніпропетровська обл.)

Вагова категорія 81 кг: Тетяна ШЕВЧЕНКО (Київ)

«В рамках підготовки до Чемпіонату Європи ми виконали великий обсяг роботи, який, я переконаний, дозволить на високому рівні представити нашу країну в Болгарії. Гарантую, що наші дівчата зроблять все для цього необхідне. Вдячний також за підтримку жіночої збірної Президенту ФБУ володимир Продивус, який додатково стимулював наших дівчат до перемог. Переконаний, що це також додасть неабиякої мотивації, - зазначив головний тренер збірної України Сергій Гордієнко. - Чемпіонат Європи буде для нас надзвичайно важливим стартом, на якому ми переглянемо наших дівчат у поєдинках з кращими боксерами континенту. Крім цього, Чемпіонат Європи стане для нас і важливим етапом підготовки до світової першості, яка буде брати в цьому році Індія».

Тренерський склад нашої команди на Чемпіонаті Європи буде виглядати наступним чином:

Головний тренер - Сергій Гордієнко

Глава делегації - Юрій Шевчук

Начальник команди - Анастасія Молочко

Масажист - Тетяна Гуляєва

Лікар - Любов Коваль

Тренер - Валерій Даниленко

Тренер - Андрій Чумаков

Тренер - Володимир Соколовський

Тренер - Ігор Ярема

Чемпіонат Європи з боксу серед жінок пройде з 4 по 13 червня в Софії (Болгарія).