Чемпіон світу з боксу Ломаченко перенесе операцію на плечі і пропустить півроку
10:49, 30 травня 2018Бокс
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У разі вдалої операції український спортсмен зможе повернутися до тренувань в жовтні.
Василь Ломаченко травмував плече в бою за звання чемпіона світу / Top Rank
Чемпіону світу з боксу за версією WBA в легкій вазі Василю Ломаченко (11-1, 9 КО) проведуть операцію на плечі.
Плече він пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса в Нью-Йорку (США), повідомляє Sport.ua з посиланням на ESPN.
«Я не міг повноцінно використовувати свою праву руку, було дуже незручно продовжувати бій», – сказав Ломаченко.
Зазначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до наступного бою на початку грудня.
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