Чемпіон світу з боксу Ломаченко перенесе операцію на плечі і пропустить півроку

10:49, 30 травня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко травмував плече в бою за звання чемпіона світу / Top Rank

Плече він пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса в Нью-Йорку (США), повідомляє Sport.ua з посиланням на ESPN.

«Я не міг повноцінно використовувати свою праву руку, було дуже незручно продовжувати бій», – сказав Ломаченко.

Зазначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до наступного бою на початку грудня.

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Теги: #бокс#Ломаченко#наступний бій Ломаченка