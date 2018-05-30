Чемпіон світу з боксу Ломаченко перенесе операцію на плечі і пропустить півроку

У разі вдалої операції український спортсмен зможе повернутися до тренувань в жовтні.

Чемпіону світу з боксу за версією WBA в легкій вазі Василю Ломаченко (11-1, 9 КО) проведуть операцію на плечі.

Плече він пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса в Нью-Йорку (США), повідомляє Sport.ua з посиланням на ESPN.

«Я не міг повноцінно використовувати свою праву руку, було дуже незручно продовжувати бій», – сказав Ломаченко.

Зазначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до наступного бою на початку грудня.