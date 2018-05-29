Усик виграє WBSS - президент WBC Сулейман

Нашому боксерові пророкують перемогу у Всесвітній суперсерії і титул абсолютного чемпіона світу.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що переможцем фіналу WBSS, в якому зустрінуться українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) і росіянин Мурат Гассієв (25-0, 19-КО) стане саме українець.

"Усик – найкращий боксер у світі. Його бій з Бриедисом – найкращий, що я міг спостерігати останнім часом. Його міць, він здатний навчатися в бою.... Думаю, Усик виграє Всесвітню боксерську суперсерию" - повідомляє Isport з посиланням на слова Сулеймана каналу МаксФайт в Youtube.

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Нагадаємо, що після перенесення дати бою, викликаної травмою Усика, рішення щодо нової дати і місця все ще не озвучено. Після кількох перемовин рішення так і не було прийнято.

Незважаючи на невизначеність, підготовка українця вже почалася.