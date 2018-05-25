Трамп помилував першого темношкірого чемпіона світу у важкій вазі, який загинув в 1946 році

У 1912-му році боксер був звинувачений за Законом Манна — нібито за те, що перевіз через кордон штату білошкіру дівчину, переслідуючи при цьому аморальні цілі.

Президент США Дональд Трамп посмертно помилував Джека Джонсона (56-11-8, 35 КО), першого темношкірого чемпіона світу в хевивейті.

У 1912-му році боксер був звинувачений за Законом Манна — нібито за те, що перевіз через кордон штату білошкіру дівчину, переслідуючи при цьому аморальні цілі. Згодом дівчина не просто відмовилася свідчити проти боксера, а навіть вийшла за нього заміж, щоб їй не довелося давати проти Джонсона свідчення, повідомляє vRINGe.com.

Тим не менш, пізніше Бюро розслідувань таки знайшло іншу даму, яка погодилася свідчити проти боксера — вся справа в тому, що Джонсон був ласий на білошкірих жінок. Боксер провів рік за ґратами.

Джонсон загинув в автомобільній катастрофі в червні 1946-го року у віці 68 років. Боксер виступав до вересня 1938-го року, останній поєдинок провів у віці 60 років.

Актор, суперзірка Голлівуду Сильвестра Сталлоне, заручившись підтримкою екс-чемпіона світу в хэвивейте британця Леннокса Льюїса і діючого чемпіона світу американця Дионтэя Вайлдера, звернувся до президента Трампа з проханням посмертно помилувати темношкірого боксера-чемпіона.

«Вірю, що Джонсон був неймовірною, видатною особистістю, — заявив Трамп. — Для мене величезна честь виправити помилки минулого, помилувавши цього великого бійця. Давно настав час все виправити».