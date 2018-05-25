Промоутер Ломаченка скасував бій на 25 серпня
Український чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко не буде проводити бій 25 серпня, як раніше заявляв його промоутер Боб Арум.
Напередодні Арум повідомив, що після повернення Ломаченка в США з України, вони обговорять всі варіанти для наступного поєдинку, але 25 серпня бою не буде, повідомляє Isport.
"Ломаченко не буде проводити бій 25 серпня. Після перемоги над Линаресом він полетів в Україну, а коли повернеться в Каліфорнію, ми разом з ним і Егісом Клімасом обговоримо варіанти.
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Однозначно, Ломаченко продовжить кар'єру в легкій вазі. Ми впевнені, що в цьому дивізіоні у нас набагато більше варіантів для боїв.
Ми попередньо обговорили наступний поєдинок. Швидше за все, ми проведемо об'єднавчий бій з Бельтраном, але поки що все на рівні чуток", – сказав Арум.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 травня Ломаченко нокаутував Лінареса і завоював титул чемпіона WBA у легкій вазі.