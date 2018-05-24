Усик - Гассієв: місце бою не визначено, офіційна прес-конференція зірвана

За неофіційною інформацією росіяни продовжують наполягати на проведенні бою в Москві.

У Лондоні відбулася конференція Всесвітньої боксерської суперсерії, на якій очікувалося, що організатори визначаться з датою і місцем проведення фінального поєдинку WBSS між Олександром Усіком і Муратом Гассиевым.

Проте, у Федерації боксу Росії заявили, що їм не вдалося досягти домовленості з Всесвітньою боксерською суперсерією, а також довелося скасувати сьогоднішню прес-конференцію в Москві, повідомляє Isport.

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"З жалем хочу повідомити, що оголошення дати та місця проведення фінального бою суперсерії Гассієв – Усик сьогодні не відбудеться. Нам не вдалося поставити крапку в домовленостях із Всесвітньою боксерською суперсерією, переговори продовжаться на наступному тижні. Я дякую всім уболівальникам за переживання і хвилювання з приводу проведення цього бою. Ми відразу ж повідомимо, як тільки прийдемо до згоди і приймемо рішення", - цитує главу Федерації боксу Росії Умара Кремльова Спорт-Експрес.

Можна припустити, що російська сторона наполягає на проведенні бою в Росії, а організатори не погоджуються, спираючись на відмову Олександра Усика боксувати на території РФ.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Гассієв пройде 21 липня в Джидді (Саудівська Аравія), де й планувався спочатку,