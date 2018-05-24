Ломаченко відмовився від чемпіонського поясу WBO у другій напівлегкій вазі

Українець залишиться в легкій вазі, де продовжить виступи.

Чемпіон світу з боксу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відмовився від титулу WBO в другій напівлегкій вазі.

Про це повідомляє boxingscene.com.

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Ломаченко залишиться в легкій вазі, де він у першому ж бою завоював титул WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса.

Очікується, що свій наступний бій в легкій вазі Ломаченко може провести 25 серпня. Одним з можливих суперників на цей поєдинок є чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Рей Белтран.

Швидше за все, за пояс в другій напівлегкій вазі змагатимуться Масаюкі Іто і Крістофер Діас.

Ломаченко виграв титул WBO у другій напівлегкій вазі в червні 2016 року, нокаутувавши Романа Мартінеса. Пізніше українець провів чотири успішні захисти поясу.