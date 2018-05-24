Ломаченко відмовився від чемпіонського поясу WBO у другій напівлегкій вазі
11:16, 24 травня 2018Бокс
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Українець залишиться в легкій вазі, де продовжить виступи.
Василь Ломаченко / boxingscene.com
Чемпіон світу з боксу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відмовився від титулу WBO в другій напівлегкій вазі.
Про це повідомляє boxingscene.com.
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Ломаченко залишиться в легкій вазі, де він у першому ж бою завоював титул WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса.
Очікується, що свій наступний бій в легкій вазі Ломаченко може провести 25 серпня. Одним з можливих суперників на цей поєдинок є чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Рей Белтран.
Швидше за все, за пояс в другій напівлегкій вазі змагатимуться Масаюкі Іто і Крістофер Діас.
Ломаченко виграв титул WBO у другій напівлегкій вазі в червні 2016 року, нокаутувавши Романа Мартінеса. Пізніше українець провів чотири успішні захисти поясу.
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