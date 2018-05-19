Ломаченко придбав Mercedes після перемоги над Лінаресом

Спортсмен вже зробив тест драйв по Одесі.

Чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги над Хорхе Лінаресом зробив собі подарунок у вигляді купівлі Mercedes G-63 Brabus.

Своїм придбанням спортсмен похвалився на особистій сторінці у Facebook, також розмістивши відео "тест-драйву" нової машини.

Згідно сайту генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, вартість автомобіля стартує від 3,7 мільйонів гривень.