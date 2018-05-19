Ломаченко придбав Mercedes після перемоги над Лінаресом
12:38, 19 травня 2018Бокс
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Спортсмен вже зробив тест драйв по Одесі.
Ломаченко придбав новий автомобіль / facebook.com/luckypunch.net
Чемпіон світу з боксу серед професіоналів у легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги над Хорхе Лінаресом зробив собі подарунок у вигляді купівлі Mercedes G-63 Brabus.
Своїм придбанням спортсмен похвалився на особистій сторінці у Facebook, також розмістивши відео "тест-драйву" нової машини.
Згідно сайту генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, вартість автомобіля стартує від 3,7 мільйонів гривень.
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