З'явилася нова дата поєдинку Усик - Гассієв
19:46, 16 травня 2018Бокс
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Бій має відбутися 21 липня.
З'явилася нова дата фінального поєдинку Всесвітньої боксерської серії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.
Бій пройде 21 липня.
Про це повідомив у своєму твіттері журналіст UCNLive Маріо Лопес.
У той же час, місце проведення бою залишається невідомим, підкреслив Лопес.
Нагадаємо, раніше датою бою називалося 11 травня, але сторони так і не зуміли домовитися про місце проведення поєдинку. Крім того, Олександр Усик отримав травму, через що бій перенесли на невизначений термін.
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