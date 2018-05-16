З'явилася нова дата поєдинку Усик - Гассієв

Бій має відбутися 21 липня.

З'явилася нова дата фінального поєдинку Всесвітньої боксерської серії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.

Бій пройде 21 липня.

Про це повідомив у своєму твіттері журналіст UCNLive Маріо Лопес.

У той же час, місце проведення бою залишається невідомим, підкреслив Лопес.

Нагадаємо, раніше датою бою називалося 11 травня, але сторони так і не зуміли домовитися про місце проведення поєдинку. Крім того, Олександр Усик отримав травму, через що бій перенесли на невизначений термін.