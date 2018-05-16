Російський чемпіон за версіями WBA Intercontinental і WBO International кинув виклик Ломаченку
12:59, 16 травня 2018Бокс
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Іса Чанієв хоче битися за титул чемпіона світу в легкій вазі.
Росіянин Чаниев кинув виклик українському чемпіону світу Ломаченко / Boxing911
Російський боксер Іса Чанієв (13-1, 6 КО) заявив про своє бажання провести бій з українцем Василем Ломаченко (11-1, 9 КО).
"Коли хлопці з Інгушетії Назір Манкієв і Рахім Чахкіев стали переможцями Олімпійських ігор в 2008 році, я пообіцяв собі, що більше не пропущу жодного тренування і зроблю все, щоб стати чемпіоном світу. Найбільше я хочу провести бій з Василем Ломаченком, якого вважаю кращим боксером", - наводить слова Чанієва Апостроф з посиланням на Boxingscene.
Варто відзначити, що 25-річний Чанієв є чемпіоном за версією WBA Intercontinental і WBO International.
За словами його менеджера Хусейна Бузуртанова, Чанієв проведе наступний бій не раніше осені. При цьому Бузуртанов впевнений, що його підопічний вже готовий до поєдинку за звання чемпіона світу.
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