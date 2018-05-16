Російський чемпіон за версіями WBA Intercontinental і WBO International кинув виклик Ломаченку

Іса Чанієв хоче битися за титул чемпіона світу в легкій вазі.

Російський боксер Іса Чанієв (13-1, 6 КО) заявив про своє бажання провести бій з українцем Василем Ломаченко (11-1, 9 КО).

"Коли хлопці з Інгушетії Назір Манкієв і Рахім Чахкіев стали переможцями Олімпійських ігор в 2008 році, я пообіцяв собі, що більше не пропущу жодного тренування і зроблю все, щоб стати чемпіоном світу. Найбільше я хочу провести бій з Василем Ломаченком, якого вважаю кращим боксером", - наводить слова Чанієва Апостроф з посиланням на Boxingscene.

Варто відзначити, що 25-річний Чанієв є чемпіоном за версією WBA Intercontinental і WBO International.

За словами його менеджера Хусейна Бузуртанова, Чанієв проведе наступний бій не раніше осені. При цьому Бузуртанов впевнений, що його підопічний вже готовий до поєдинку за звання чемпіона світу.