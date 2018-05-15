Ломаченко прийшов на бій з Лінаресом пішки, чим здивував фанатів (відео)

Багато перехожих, серед яких і чимало українців, були вкрай здивовані зустріти чемпіона.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прийшов пішки на арену Madison Square Garden у Нью-Йорку, де в суботу відбувся його титульний поєдинок проти Хорхе Лінареса.

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Ломаченко разом з командою пройшов кілька нью-йоркських кварталів. Багато перехожих, серед яких і чимало українців, були вкрай здивовані зустріти чемпіона.

Нагадаємо, що Ломаченко нокаутував Лінареса у 10-му раунді і завоював пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.