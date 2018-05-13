Опубліковані суддівські записки бою Ломаченко - Лінарес

На момент зупинки поєдинку рахунок був рівним.

Суддівські записки, опубліковані після бою Ломаченко - Лінарес, що відбувся сьогодні вночі в Нью-Йорку, показали, що поєдинок був рівним.

В однієї судді - Джулії Ледерман - на момент зупинки поєдинку на записках була нічия 85:85, Робін Тейлор віддавав перевагу Лінаресу - 86:84, а Стів Вайсфилд з таким же рахунком віддавав перевагу Ломаченку.

Читайте такожЛомаченко нокаутував Лінареса і завоював титул чемпіона WBA у легкій вазі

Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса у 10-му раунді і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA. У цьому поєдинку українець побував у нокдауні.

Після бою українець заявив, що Хорхе Лінарес дав йому урок боксу, а на питання, чи готовий він надати венесуельцеві реванш, Василь відповів ствердно.