Ломаченко: дякую Лінаресу за те, що дав мені ще один урок

Українець прокоментував важку перемогу над Хорхе Лінаресом.

Українець Василь Ломаченко з гумором відповів на прес-конференції після бою з Хорхе Лінаресом на запитання про момент бою, коли венесуелець відправив його в нокдаун.

"Тепер буде більше бажаючих зі мною зустрітися. Всі побачили, що я теж людина, теж буваю в нокдауні. Я полегшив роботу своїм промоутерам в пошуку суперників", - сказав Ломаченко.

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"Це був відмінний бій. Правий прямий – це був відмінний удар. Таке буває. Спасибі Лінаресу за те, що ти дав мені ще один урок в цьому цікавому виді спорту. Я готувався до останніх раундів. Батько сказав мені: "Тобі треба працювати по корпусу". Лінарес – великий чемпіон, наш бій був цікавий для всіх фанатів. Реванш? Без проблем. Я готовий у будь-який момент", – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.