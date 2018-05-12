Бокс, Ломаченко-Лінарес, бій за титул чемпіона світу: онлайн-трансляція

В ніч з суботи на неділю в Нью-Йорку проходить титульний боксерський поєдинок.

Сьогодні в Нью-Йорку проходить бій за звання чемпіона світу з боксу в легкій вазі, в якому зійдуться Хорхе Лінарес з Венесуели і українець Василь Ломаченко.

На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBA.

Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг). Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).

Разом з тим, на думку фахівців та аналітиків букмекерських контор, український боксер – фаворит у поєдинку з венесуэльцем.

Середні котирування на поєдинок: перемога Ломаченко – 1,07, перемога Лінареса – 9,00.

Бій Лінарес - Ломаченко розпочнеться приблизно о 5.00-6.00 ранку за київським часом.

ТБ-трансляція - телеканал "Інтер".