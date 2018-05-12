Бій Ломаченко - Лінарес де дивитися

12:30, 12 травня 2018
Бокс
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boxingscene.com

У ніч на неділю в Нью-Йорку в знаменитому залі "Медісон Сквер Гарден" відбудеться бій за титул чемпіона світу з боксу в легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко зійдеться з Хорхе Лінаресом з Венесуели.

На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.

В Україні бій покаже телеканал "Інтер". Початок трансляції заплановано на 03.30. Сам поєдинок, орієнтовно розпочнеться о 05.00-06.00 ранку.

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Теги: #бій Ломаченко - Лінарес