Бій Ломаченко - Лінарес де дивитися

Титульний поєдинок українця в легкій вазі покаже телеканал Інтер.

У ніч на неділю в Нью-Йорку в знаменитому залі "Медісон Сквер Гарден" відбудеться бій за титул чемпіона світу з боксу в легкій вазі, в якому українець Василь Ломаченко зійдеться з Хорхе Лінаресом з Венесуели.

На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.

В Україні бій покаже телеканал "Інтер". Початок трансляції заплановано на 03.30. Сам поєдинок, орієнтовно розпочнеться о 05.00-06.00 ранку.