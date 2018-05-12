Ломаченко та Лінарес показали однакову вагу перед очним титульним поєдинком
11:31, 12 травня 2018Бокс
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Обидва боксери важать 61,05 кг, вписавшись в ліміт легкої ваги (61,235) кг
boxingscene.com
У Нью-Йорку в «Медісон-сквер-гарден» відбулося зважування перед поєдинком між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом за титул WBA в легкій вазі.
Обидва боксери вписалися в ліміт легкої ваги (61,235) кг. Ломаченко показав 61,05 кг (134,6 фунта), у Лінареса така ж вага. Для 30-річного українця це найбільша вага у кар'єрі, так як раніше він виступав в більш низьких вагових категоріях.
Зазначимо, що на дуелі поглядів після зважування першим відвів погляд Хорхе Лінарес, як і при першій зустрічі суперників.
Василь Ломаченко зустрінеться з Хорхе Лінаресом 12-го травня в Нью Йорку.
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