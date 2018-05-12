Ломаченко та Лінарес показали однакову вагу перед очним титульним поєдинком

Обидва боксери важать 61,05 кг, вписавшись в ліміт легкої ваги (61,235) кг

У Нью-Йорку в «Медісон-сквер-гарден» відбулося зважування перед поєдинком між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом за титул WBA в легкій вазі.

Обидва боксери вписалися в ліміт легкої ваги (61,235) кг. Ломаченко показав 61,05 кг (134,6 фунта), у Лінареса така ж вага. Для 30-річного українця це найбільша вага у кар'єрі, так як раніше він виступав в більш низьких вагових категоріях.

Зазначимо, що на дуелі поглядів після зважування першим відвів погляд Хорхе Лінарес, як і при першій зустрічі суперників.

Василь Ломаченко зустрінеться з Хорхе Лінаресом 12-го травня в Нью Йорку.