Поєдинок Кличко – Джошуа визнаний «Боєм року» за версією IBF
16:53, 11 травня 2018Бокс
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Бій відбувся в квітні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі».
Джошуа вірив у перемогу навіть після нокдауну від Кличка / klitschko-brothers.com
Міжнародна боксерська федерація (IBF) назвала поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та українцем Володимиром Кличком «Боєм 2017 року».
Бій відбувся в квітні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі».
Про це йдеться в прес-релізі організації, повідомляє Братство Кличко.
Також IBF нагородить чемпіонськими перснями Джошуа, казахстанця Геннадія Головкіна, британця Чи Селбі за три і більше успішних захисту титулу організації. Селбі також отримає приз Джерсі Джо Уолкотта, який є вищою нагородою організації. У 2016 році цю нагороду отримав Головкін.
Урочисте нагородження лауреатів відбудеться 31 травня в Італії.
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