Поєдинок Кличко – Джошуа визнаний «Боєм року» за версією IBF

Бій відбувся в квітні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі».

Міжнародна боксерська федерація (IBF) назвала поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та українцем Володимиром Кличком «Боєм 2017 року».

Бій відбувся в квітні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі».

Про це йдеться в прес-релізі організації, повідомляє Братство Кличко.

Також IBF нагородить чемпіонськими перснями Джошуа, казахстанця Геннадія Головкіна, британця Чи Селбі за три і більше успішних захисту титулу організації. Селбі також отримає приз Джерсі Джо Уолкотта, який є вищою нагородою організації. У 2016 році цю нагороду отримав Головкін.

Урочисте нагородження лауреатів відбудеться 31 травня в Італії.