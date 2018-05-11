Поєдинок Кличко – Джошуа визнаний «Боєм року» за версією IBF

16:53, 11 травня 2018
Бокс
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Джошуа вірив у перемогу навіть після нокдауну від Кличка / klitschko-brothers.com

Бій відбувся в квітні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі».

Про це йдеться в прес-релізі організації, повідомляє Братство Кличко.

Також IBF нагородить чемпіонськими перснями Джошуа, казахстанця Геннадія Головкіна, британця Чи Селбі за три і більше успішних захисту титулу організації. Селбі також отримає приз Джерсі Джо Уолкотта, який є вищою нагородою організації. У 2016 році цю нагороду отримав Головкін.

Урочисте нагородження лауреатів відбудеться 31 травня в Італії.

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Теги: #бій Кличко-Джошуа