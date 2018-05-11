Ломаченко отримає нагороду найкращому боксеру 2017 року напередодні бою з Лінаресом

Нагороду кращого тренера також отримає батько Анатолій Ломаченко.

Український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) сьогодні отримає нагороду найкращому боксеру року.

Нагородження відбудеться ввечері в Нью-Йорку. Нагороду кращого тренера також отримає батько Анатолій Ломаченко, повідомляє SportArena з посиланням на Boxing Scene.

Віддаючи перевагу українцю, журналісти високо оцінили його виступ у трьох поєдинках минулого року — проти Джейсона Соси, Мігеля Марріаги, а також Гільєрмо Рігондо.

Нагорода кращому боксеру року вручається протягом 93 років. У числі нагороджених такі відомі боксери, як Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Теренс Кроуфорд. У 2016 році її здобув британець Карл Фремптон, який є тимчасовим чемпіоном WBO в напівлегкій вазі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з суботи на неділю, 13 травня, Ломаченко проведе бій проти Хорхе Лінареса за титул чемпіона світу за версією WBA.