Ломаченко - Лінарес: дебют українського "Хай-теку" в легкій вазі

У ніч на неділю за київським часом у Нью-Йорку відбудеться бій за титул чемпіона світу.

У ніч на неділю за київським часом у Нью-Йорку в знаменитому залі "Медісон Сквер Гарден" відбудеться бій за титул чемпіона світу з боксу в легкій вазі, у якому Василь Ломаченко, що дебютує у новій для себе ваговій категорії, зійдеться з Хорхе Лінаресом з Венесуели.

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA, повідомляється на офіційному сайті організації.

На даний момент титул належить Лінаресу, і це буде вже 4-й захист поясу боксером з Венесуели.

Український Хай-тек на шляху до нового титулу

Ломаченко починав свій шлях у професійному боксі з напівлегкої ваги, де і зазнав єдиної поразки. У другому бою в профі-кар'єрі він рішенням суддів (1:2) програв бій за титул чемпіона світу мексиканцю Орландо Салідо. Це був бій за титул чемпіона світу WBO. Втім, Салідо напередодні бою не вклався в ліміт вагової категорії і пояс був залишений вакантним.

А вже в третьому бою Ломаченко переміг американця Гері Рассела і завоював той самий вакантний пояс WBO. З тих пір він провів 3 бої в напівлегкій ваговій категорії і тричі впевнено захистив свій пояс чемпіона світу.

У червні 2016-го року Ломаченко перейшов у другу напівважку вагову категорію і в першому ж бою здолав кубинця Романа Мартінеса технічним нокаутом у 5-му раунді завоювавши той самий титул чемпіона WBO. У цій ваговій категорії він захищав свій чемпіонський пояс чотири рази. але так і не зустрів гідного опору від опонентів. Всі чотири бої закінчувалися достроково, в перерві між раундами. Суперники просто відмовлялися виходити на чергову 3-хвилинку, а їх секунданти змушені були викидати на ринг білий рушник.

Після чергового такого бою (кубинець Гільєрме Рігондо протримався в рингу 6 раундів), Ломаченко на прес-конференції в Києві в лютому анонсував бій з Линаресом і, відповідно, перехід у нову вагову категорію - легку.

Тут він вже буде битися за титул за іншою версією WBA. І, можливо, вже в неділю в черговий раз стане чемпіоном світу. Згідно з правилами, при переході в іншу вагову категорію, всі свої попередні пояса чемпіона світу боксер залишає вакантними.

Блискуча любительська кар'єра Ломаченко і виступ за "Отаманів"

Цікавий і той факт, що аматорська кар'єра Василя Ломаченка пролетіла наскільки стрімко, як і переможно. Він провів 397 боїв за 8 років у так званому "олімпійському" (любительському) боксі, де виграв 396 поєдинків за однієї-єдиної невдачі.

Перше серйозне досягнення на аматорському рингу — у віці 16 років виграв чемпіонат країни, в 2004-му році. У тому ж році взяв золото на чемпіонаті Європи серед кадетів (до 16 років) у ваговій категорії до 46 кг. Також отримав кубок як кращий боксер першості Європи.

А в 2005 році виграв чемпіонат України серед дорослих у вазі 53 кг.

Український спортсмен виграв золото чемпіонату Європи-2008, чемпіонатів світу 2009 і 2011 років, а також ставав Олімпійським чемпіоном Пекіна-2008 і Лондона-2012. Єдиної поразки в любительській кар'єрі він зазнав на чемпіонаті світу-2007, коли поступився у фіналі і задовільнився "лише" срібною нагородою..В тому бою він програв Альберту Селімову зі збірної Росії (нині представляє Азербайджан).

В жовтні 2012 року, після перемоги в Лондоні-2012, Ломаченко разом з іншими призерами Олімпійських ігор офіційно завершив виступи на аматорському ринзі, підписав контракт зі Всесвітньої серії боксу WSB і перейшов у напівпрофесійний бокс, в новостворений клуб "Українські отамани". З січня по травень 2013 року українець провів 6 поєдинків, вигравши всі, в тому числі у того самого Альберта Селімова, який на той момент вже представляв команду "Вогні Баку" з Азербайджану.

Тим не менш, "Отамани" програли у фіналі "Астанинським вовкам" (Ломаченко свій бій виграв) і стати чемпіоном WSB українець не зумів.

Хто такий Хорхе Лінарес

У свою чергу, Хорхе Лінарес також має за плечима блискучу кар'єру, а головне - титули за версіями більш престижних версій - WBC і WBA.

Венесуельський боксер є чемпіоном світу в напівлегкій (WBC, 2007-2008), 2-ій напівлегкій (WBA, 2008-2009) та легкій (WBC, 2014-2016; WBA, 2016—н. в.; The Ring, 2016—н. в.) вагових категоріях.

На відміну від Ломаченка, Лінарес набагато більш досвідчений боксер. За 15 з половиною років кар'єри (перший бій провів 15 грудня 2002 року), він провів 47 поєдинків, з яких виграв 44, а з них достроково - нокаутом - 27. При цьому, Лінарес зазнав 3 поразки на профі-рингу.

"Золотий хлопчик" з Баринаса починав свій шлях з другої легкої категорії (до 55,34 кг), згодом перейшовши в напівлегку (до 57,15 кг), 2-у напівлегку (до 58,97 кг), і дійшовши до легкої (до 61,23 кг) категорії.

Ломаченко фаворит на ставках букмекерів

Напередодні бою свої ставки зробили букмекери. При цьому аналітики контор зробили Ломаченко явним фаворитом поєдинку. Середні котирування на поєдинок виглядають наступним чином: перемога Ломаченко – 1,07, перемога Лінареса – 9,00.

Бій Ломаченко-Лінарес пройде в суботу, 12 травня, в Нью-Йорку, на арені знаменитого залу "Медісон Сквер Гарден". За київським часом це буде вже ніч на неділю, 13 травня.