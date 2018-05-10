WBA представила спеціальний пояс до бою Ломаченко - Лінарес

Пояс з оригінальним дизайном створений спеціально до історичних боїв.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) виготовила спеціальний пояс до титульного бою в легкій вазі між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Це пояс з оригінальним дизайном, який створений спеціально до історичних боїв. Раніше WBA випускала подібний пояс до боїв Головкін – Альварес і Володимир Кличко – Джошуа.

Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса особисто вручить пояс переможцю бою.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться в суботу, 12 травня, в Нью-Йорку.