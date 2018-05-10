Ломаченко провів відкрите тренування на вулицях Нью-Йорка перед боєм з Лінаресом

Тренування відбулося біля легендарного спорткомплексу Madison Square Garden, де в суботу відбудеться бій.

Один з найкращих боксерів світу, чемпіон за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко провів відкрите тренування у Нью-Йорку перед боєм за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі проти Хорхе Лінареса.

Тренування відбулося на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue, прямо перед легендарним спорткомплексом Madison Square Garden, де і відбудеться бій.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.