Ломаченко провів відкрите тренування на вулицях Нью-Йорка перед боєм з Лінаресом

12:23, 10 травня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко провів відкрите тренування на вулицях Нью-Йорка / boxingscene.com

Один з найкращих боксерів світу, чемпіон за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко провів відкрите тренування у Нью-Йорку перед боєм за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі проти Хорхе Лінареса.

Тренування відбулося на перетині вулиць 33rd Street і 8th Avenue, прямо перед легендарним спорткомплексом Madison Square Garden, де і відбудеться бій.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.

boxingscene.com
boxingscene.com
boxingscene.com

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Теги: #бій Ломаченко - Лінарес#Василь Ломаченко