Бій Ломаченко - Лінарес: букмекери визначили фаворита поєдинку
18:36, 08 травня 2018Бокс
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Більше шансів на перемогу в українського боксера.
Василь Ломаченко є фаворитом бою з Хорхе Лінаресом / facebook.com/VasylLomachenko
У цю суботу, 12 травня, в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та венесуэльцем Хорхе Лінаресом.
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Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг). Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).
На думку букмекерських контор, український боксер – фаворит у поєдинку з венесуельцем.
Середні котирування на поєдинок: перемога Ломаченка – 1,07, перемога Лінареса – 9,00.
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