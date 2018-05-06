Беллью розгромив Хея у 5-му раунді в рамках вечора боксу в Лондоні (відео)

У матчі-реванші двох британців Тоні Беллью знову виявився кращим за Девіда Хея.

У Лондоні завершився матч-реванш між популярними британськими боксерами Девідом Хеєм і Тоні Беллью. Як і в першому поєдинку, що відбувся 4 березня 2017-го, перемогу здобув Беллью – на цей раз змусивши рефері зупинити бій у 5-му раунді.

У перших двох раундах Хей зайняв центр рингу, його випади були трохи гострішими. Але наприкінці третього раунду почалася відверта рубка – Беллью двічі перекидав Девіда в нокдауни – Хею допоміг гонг.

У 4-му раунді Беллью намагався наздогнати суперника, але Хей вистояв. У 5-му раунді Беллью знову відправив суперника у важкий нокдаун, з якого Хей насилу піднявся. Беллью кинувся на добивання, і рефері зупинив бій.

Відео бою: