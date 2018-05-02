Кличко назвав умову свого повернення у бокс

42-річний екс-чемпіон світу відповів на запитання мільйонів шанувальників.

Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко розповів, за якої умови він повернеться в бокс.

"Я був правий, коли сказав "ніколи не говори "ніколи" про можливе повернення. Адже все може змінитися. Я дійсно сказав, що завершую спортивну кар'єру і переключаюсь на інше. Але люди можуть змінювати сфери діяльності багато разів протягом життя.

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Подивіться на Арнольда Шварценеггера. Зараз він займається екологічними проблемами. Чи буде це його останнім заняттям у житті або він повернеться до акторства? Думаю, якщо я вийду на ринг, то тільки в благодійних цілях", - сказав Володимир Кличко в інтерв'ю DW Russian.

Нагадаємо, Кличко завершив боксерську кар'єру навесні 2017 року після поразки від британця Ентоні Джошуа. Володимир і Ентоні зійшлися в рингу рік тому в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Джошуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.