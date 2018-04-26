Президент національної ліги профібоксу: КДБ зробило б усе для перемоги Гассієва над Усиком у Москві

Михайло Зав'ялов розповів, що в Усика хотіли купити згоду на проведення бою в Москві.

Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов розповів, що у Олександра Усика хотіли купити згоду на проведення в Москві бою з Муратом Гассієвим.

«У російській федерації боксу все очолює начальник особистої охорони Путіна, взагалі всі в погонах там ходять, "кдбешники". Гроші є, «Газпром» і так далі.

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Вони за великі мільйони хочуть перекупити у Саудівської Аравії право на проведення бою, щоб провести його в Москві. Коли Усик готувався в Барселоні, то вони їздили до нього з валізою грошей, щоб купити його згоду. Він сказав: «У мене щасливе число – 17». Вони: «Що 17?», а Усик каже: «17 мільйонів». От вони й поїхали. Потрібно було з великою валізою приїхати.

КДБ все зробить, щоб Гассієв зміг виграти. Тому, вважаю, це були б нерівноправні умови, повинна бути нейтральна територія. Зараз працюють адвокати американської організації К2, які «собаку з'їли» в таких справах. Тож, думаю, місцем проведення бою залишиться Джидда, наприкінці липня», – сказав Зав'ялов.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик жорстко висловився щодо перспектив проведення фінального бою WBSS в Росії.