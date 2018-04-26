Українець Постол проведе бій за звання претендента на пояс WBC проти непереможного британця

Поєдинок відбудеться 23 червня в Глазго.

Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол проведе поєдинок за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс. Про це повідомляє Canvasboxing. Суперником українця стане британець Джош Тейлор. На його рахунку 12 перемог (11 нокаутів) і жодної поразки. На рахунку українця Постола 29 перемог (12 нокаутом) і одна поразка. Бій пройде 23 червня в Глазго, Шотландія.

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