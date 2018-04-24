Тайсону Ф'юрі, який переміг Кличка-молодшого, повернули боксерську ліцензію
11:33, 24 квітня 2018Бокс
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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може повернутися в ринг вже найближчим літом.
Тайсон Ф'юрі отримав ліцензію і може повернутися у великий бокс / Reuters
Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (25 перемог, 0 поразок, 18 нокаутів) оголосив, що йому офіційно повернули боксерську ліцензію.
Відповідне фото британець опублікував в соціальній мережі Instagram, де показав документ від Британської ради з контролю за боксом (BBBoC).
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може повернутися в ринг вже найближчим літом.
Ф'юрі здобув свій титул в бою з Володимиром Кличком, після чого двічі відмовлявся від бою-реваншу. У спортсмена відібрали пояса чемпіона світу. Потім він попався на вживанні наркотиків і був дискваліфікований.
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