Тайсону Ф'юрі, який переміг Кличка-молодшого, повернули боксерську ліцензію

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може повернутися в ринг вже найближчим літом.

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (25 перемог, 0 поразок, 18 нокаутів) оголосив, що йому офіційно повернули боксерську ліцензію.

Відповідне фото британець опублікував в соціальній мережі Instagram, де показав документ від Британської ради з контролю за боксом (BBBoC).

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може повернутися в ринг вже найближчим літом.

Ф'юрі здобув свій титул в бою з Володимиром Кличком, після чого двічі відмовлявся від бою-реваншу. У спортсмена відібрали пояса чемпіона світу. Потім він попався на вживанні наркотиків і був дискваліфікований.