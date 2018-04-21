Стало відомо, коли Усик зможе повернутися до тренувань

Менеджер боксера Олександр Красюк розраховує на відновлення тренувань в травні й проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в липні.

Промоутер чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександра Усика Олександр Красюк розповів про характер травми свого підопічного, а також заявив, що він зможе повернутися до тренувань в середині травня.

В такому випадку, фінальний бій WBSS проти Мурата Гассієва міг би відбутися в липні, зазначив Красюк в інтерв'ю Матч.ТВ.

"Ми не знаємо, коли і кого наздожене травма, і це точно не входило в наші плани. Олександр почав готуватися, але після бою з Бриедисом у нього були певні пошкодження. В даному випадку він відчував біль в лікті, в принципі, таке трапляється з багатьма боксерами після поєдинку. Він полетів у Барселону в кінці лютого, займався підготовкою, але в якийсь момент відчув дискомфорт в лікті. Потім біль став нестерпним. Він зробив МРТ, і іспанські лікарі рекомендували їй припинити навантаження. Він приїхав у Київ, ми прийняли всі необхідні заходи, і зараз він проходить другий етап реабілітації. За прогнозами лікарів в середині травня він зможе повернутися до тренувань. Липень міг би бути хорошим місяцем для Олександра.

З того, що хотілося б сказати, ми розуміємо, що до поєдинку шалений інтерес і всі хочуть побачити цей бій і перемогу свого фаворита. Ми розуміємо, що всі хочуть зробити максимум, щоб забезпечити перемогу і якісь переваги свого спортсмена. Це нормальна ситуація. Ставки дуже високі. І, якщо ми говоримо про історичному поєдинку, то бій Усик – Гассієв в Саудівській Аравії може стати новою історією, і ми всі працюємо, щоб цей бій відбувся", - розповів Красюк.