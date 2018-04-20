Російський боксер Повєткін відсудив 4,3 мільйона доларів у чемпіона світу Вайлдера

Непереможний американець є чемпіоном світу за версією WBC, яка вважається найпрестижнішою у боксерському світі.

Команда російського боксера Олександра Повєткіна відсудила у непереможного американця Деонтея Вайлдера 4,3 млн. доларів репутаційних втрат.

Про це повідомляє у своєму акаунті в соцмережі Twitter промоутер Андрій Рябинский, також інформацію підтверджує ТАСС.

"Кілька годин тому виграв суд у Нью-Йорку проти команди Уалдера. І 4,3 млн доларів йдуть до нас. Подробиці пізніше", - написав Рябинский.

Представники Вайлдера можуть оскаржити рішення суду, у них на це є 30 днів. Швидше за все, сторони продовжать спір щодо багатомільйонних репутаційних вимог.

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Бій Повєткін - Уайлдер повинен був відбутися 21 травня 2016 року. Поєдинок був скасований, так як в крові російського спортмена нібито виявили допінг. У листопаді 2017 року було оголошено, що з Повєткіна зняти всі звинувачення у вживанні допінгу і йому дозволено знову проводити бої.

Повєткін провів 35 боїв у професійній кар'єрі і, на відміну від Вайлдера, 1 програв при 34 перемогах. В жовтні 2013 року він поступився українцеві Володимиру Кличку в СКК "Олімпійський" в Москві.

Найближчим часом Повєткін повинен провести поєдинок з володарем всіх інших титулів (крім WBC) британцем Ентоні Джошуа, який зумів раніше перемогти Кличка.