У таборі Джошуа заговорили про матч-реванш з Кличком

11:58, 19 квітня 2018
Бокс
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Джошуа вірив у перемогу навіть після нокдауну від Кличка / klitschko-brothers.com

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"Ентоні говорить про те, що буде ще боксувати 8-10 років. Нам потрібні Тайсон Ф'юрі, Луїс Ортіс, Александр Повєткін. Може навіть Володимир Кличко повернеться на ринг..." – заявив Хірн в інтерв'ю Express.co.uk.

Зазначимо, що раніше Володимир Кличко пояснив, що відмовився від матчу-реваншу з Ентоні Джошуа через недостатню мотивацію.

Як повідомляв УНІАН, Ентоні Джошуа заявив про те, що хотів би бачити Володимира Кличка своїм тренером.

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Теги: #матч-реванш Кличко - Джошуа