У таборі Джошуа заговорили про матч-реванш з Кличком

Менеджер британського боксера Едді Хірн припускає, що українець Кличко може відновити кар'єру.

Матч-реванш між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа все ж таки може відбутися. Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, розповідаючи про плани свого підопічного на майбутнє. За словами менеджера, у списку потенційних суперників Джошуа тільки найсильніші бійці.

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"Ентоні говорить про те, що буде ще боксувати 8-10 років. Нам потрібні Тайсон Ф'юрі, Луїс Ортіс, Александр Повєткін. Може навіть Володимир Кличко повернеться на ринг..." – заявив Хірн в інтерв'ю Express.co.uk.

Зазначимо, що раніше Володимир Кличко пояснив, що відмовився від матчу-реваншу з Ентоні Джошуа через недостатню мотивацію.

Як повідомляв УНІАН, Ентоні Джошуа заявив про те, що хотів би бачити Володимира Кличка своїм тренером.