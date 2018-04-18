Джошуа хотів би бачити Кличка у своєму тренерському штабі

15:18, 18 квітня 2018
Бокс
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REUTERS

"Кличко потрібен мені в моєму кутку рингу. Якщо Володимир зможе передати мені частину свого досвіду, я думаю, це допоможе мені стати ще краще. Він мені потрібен. Я його дуже поважаю. У нього в голові енциклопедія боксу. Я завжди дивився на Кличка як на кращого, навіть після того, як його переміг, тому що він зробив більше, ніж я", - цитує Джошуа Sky Sports.

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Нагадаємо, 29 квітня 2017 року Джошуа переміг Володимира Кличка на стадіоні "Уемблі" в Лондоні технічним нокаутом. Це був останній бій Кличка-молодшого в його професійній кар'єрі.

Варто зазначити, що днями Ентоні Джошуа заявив, що свій наступний бій, швидше за все, проведе проти росіянина Олександра Повєткіна або американця Джаррелла Міллера.

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Теги: #Володимир Кличко#Ентоні Джошуа