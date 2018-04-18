Бій Усик - Гассієв не перенесуть із Саудівської Аравії - ЗМІ
14:35, 18 квітня 2018Бокс
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Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії відбудеться в Джидді.
Усик і Гассієв будуть битися в Саудівській Аравії / isport.ua/boxing
Фінальний бій WBSS між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассіевим не будуть переносити з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Isport з посиланням Luckypunch.net на власні джерела в WBSS.
"В організації мають намір провести вирішальний бій турніру у важкій вазі саме в Джидді і переносити його не збираються", - повідомляє джерело.
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Нагадаємо, бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня, але українець заявив про отриману травму в тренувальному таборі й тому дату фіналу перенесли.
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