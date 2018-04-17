Усик жорстко висловився щодо перспектив проведення фінального бою WBSS у Росії

Через травму українця його фінальний поєдинок з Гассієвим перенесений на літо.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі Олександр Усик не хоче, щоб фінал Всесвітньої боксерської суперсерії проходив у Росії.

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«Швидше за все, я буду готовий битися наприкінці червня або на початку липня. І бій точно пройде не в Росії. Звичайно, він може пройти в Росії, але тоді у фіналі не буде Олександра Усика», – сказав український боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав травму ліктя, і фінал проти росіянина Мурата Гассієва, намічений на 11 травня, було перенесено.