Усик жорстко висловився щодо перспектив проведення фінального бою WBSS у Росії

17:43, 17 квітня 2018
Бокс
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Усик під керівництвом Ватаманюка буде тренуватися в залі Кішенко / instagram.com/lomus.ua

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«Швидше за все, я буду готовий битися наприкінці червня або на початку липня. І бій точно пройде не в Росії. Звичайно, він може пройти в Росії, але тоді у фіналі не буде Олександра Усика», – сказав український боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав травму ліктя, і фінал проти росіянина Мурата Гассієва, намічений на 11 травня, було перенесено.

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Теги: #Олександр Усик#бій Усик - Гассієв