Усик жорстко висловився щодо перспектив проведення фінального бою WBSS у Росії
17:43, 17 квітня 2018Бокс
936
Через травму українця його фінальний поєдинок з Гассієвим перенесений на літо.
Олександр Усик (праворуч) не хоче проводити фінальний бій з Гассієвим у Росії / instagram.com/lomus.ua
Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі Олександр Усик не хоче, щоб фінал Всесвітньої боксерської суперсерії проходив у Росії.
Читайте такожБріедіс готовий замінити Усика у фіналі WBSS
«Швидше за все, я буду готовий битися наприкінці червня або на початку липня. І бій точно пройде не в Росії. Звичайно, він може пройти в Росії, але тоді у фіналі не буде Олександра Усика», – сказав український боксер.
Нагадаємо, Олександр Усик отримав травму ліктя, і фінал проти росіянина Мурата Гассієва, намічений на 11 травня, було перенесено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter