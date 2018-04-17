Брієдіс готовий замінити Усика у фіналі WBSS

Латвійський боксер відреагував на травму колишнього суперника.

Латвійський боксер Майріс Брієдіс заявив, що готовий замінити чемпіона WBC і WBO в першій важкій вазі українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти чемпіона IBF і WBA росіянина Мурата Гассієва.

Про це латвієць написав у своєму Instagram.

«Усик, ти не готовий? Тому що я готовий. Я добре підготувався до фіналу. Видужуй швидше, але в разі чого, заміна вже готова», - заявив Брієдіс.

Читайте такожЛатвієць Бріедіс буде запасним боксером у фінальному бою Усик - Гассієв

Нагадаємо, Усик отримав травму ліктя, і бій, який планувався на 11 травня, був перенесений на літо.

Раніше УНІАН повідомляв, що бій Усика з Гассієвим може відбутися в Росії.

Варто зазначити, що Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса у півфіналі WBSS в січні 2018 року.