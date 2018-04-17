Брієдіс готовий замінити Усика у фіналі WBSS
14:50, 17 квітня 2018Бокс
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Латвійський боксер відреагував на травму колишнього суперника.
Брієдіс заявив, що готовий замінити Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії / УНІАН
Латвійський боксер Майріс Брієдіс заявив, що готовий замінити чемпіона WBC і WBO в першій важкій вазі українця Олександра Усика у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти чемпіона IBF і WBA росіянина Мурата Гассієва.
Про це латвієць написав у своєму Instagram.
«Усик, ти не готовий? Тому що я готовий. Я добре підготувався до фіналу. Видужуй швидше, але в разі чого, заміна вже готова», - заявив Брієдіс.
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Нагадаємо, Усик отримав травму ліктя, і бій, який планувався на 11 травня, був перенесений на літо.
Раніше УНІАН повідомляв, що бій Усика з Гассієвим може відбутися в Росії.
Варто зазначити, що Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса у півфіналі WBSS в січні 2018 року.
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