Брієдіс готовий замінити Усика у фіналі WBSS

14:50, 17 квітня 2018
Бокс
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Усик переміг Бриедиса і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії / УНІАН

Про це латвієць написав у своєму Instagram.

«Усик, ти не готовий? Тому що я готовий. Я добре підготувався до фіналу. Видужуй швидше, але в разі чого, заміна вже готова», - заявив Брієдіс.

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Нагадаємо, Усик отримав травму ліктя, і бій, який планувався на 11 травня, був перенесений на літо.

Раніше УНІАН повідомляв, що бій Усика з Гассієвим може відбутися в Росії.

Варто зазначити, що Олександр Усик переміг Майріса Брієдіса у півфіналі WBSS в січні 2018 року.

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Теги: #бій Усик - Гассієв#Майріс Брієдіс