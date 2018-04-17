Усик отримав травму під час підготовки до бою з Гассієвим

Чемпіон світу за версією WBC і WBO пошкодив лікоть на лівій руці, і саме з цієї причини фінальний бій WBSS був перенесений на літо.

Український важковаговик Олександр Усик отримав незначну травму під час підготовки до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії проти Мурата Гассієва.

Чемпіон світу за версією WBC і WBO пошкодив лікоть на лівій руці, і саме з цієї причини фінальний бій WBSS був перенесений на літо, повідомляє офіційний сайт турніру.

Травма була підтверджена незалежним медичним дослідженням. Пошкодження було отримано наприкінці березня.

Також зазначається, що організатори Всесвітньої боксерської суперсерії працюють над новою датою для поєдинку.

Нагадаємо, що бій Усик – Гассієв спочатку повинен був відбутися 11-го травня в Джидді (Саудівська Аравія). На кону буде стояти титул The Ring, а також чемпіонські пояса за версіями WBC, WBO, WBA, IBF. Крім того, переможцю бою вручать спеціальний кубок Мохаммеда Алі.

Раніше повідомлялося, що Росія подала заявку на проведення бою Усик – Гассієв. Однак українець заявив, що фінальний бій точно пройде не в Росії.