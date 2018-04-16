Президент WBC: Джошуа і Уайлдер повинні зустрітися поки хтось з них не програв

Маурісіо Сулейман хотів би, щоб поєдинок двох супертяжів за титул абсолютного чемпіона світу відбувся в Британії.

Президент WBC Маурісіо Сулейман сказав, що незважаючи на те, що володарем титулу WBC є Деонтей Вайлдер, він не є фаворитом у бою проти Ентоні Джошуа, який може відбутися незабаром.

"Цей бій повинен відбутися обов'язково і неодмінно. Джошуа і Уайлдер повинні провести поєдинок, поки один з них не програв. Про наш спорт судять через супертяжів, і ці хлопці повернули інтерес до дивізіону, вони обидва непереможені чемпіони і повинні визначити найсильнішого, - зауважив Сулейман, повідомляє Isport.

Читайте такожДжошуа і Повєткін виграли титульні бої в суперважкій вазі в КардіффіЯ б волів, аби цей бій відбувся в Британії. Можна і в США, але тільки не в Лас-Вегасі, тому що місткість там обмежена 20-ма тисячами. Це має бути стадіон в Далласі, Нью-Йорку або Лос-Анджелесі. Ну або нейтральна країна, як Заїр або Маніла.

Звичайно, я повинен бути на стороні нашого чемпіона, Вайлдера, але Джошуа приголомшливий боксер, крім того, він починав по лінії WBC. У будь-якому випадку, коли пролунає гонг, не буде ніяких фаворитів. Уніфікація титулів - це необхідна справа, і ми закликаємо всі боксерська спільнота йти цим же шляхом", - цитує Сулеймана BoxingScene.

Як повідомляв УНІАН, Джошуя зібрав всі титули чемпіона світу з боксу крім поясу WBC, яким, у свою чергу, володіє Уайлдер.