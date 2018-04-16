Кличко розповів про те, хто з рідних відмовив його від реваншу з Джошуа

Знаменитий екс-чемпіон світу з боксу напередодні оголошення про завершення кар'єри радився з мамою.

Знаменитий український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець ОІ-1996 Володимир Кличко розповів, чому не став проводити матч-реванш з Ентоні Джошуа і хто вплинув на його рішення завершити спортивну кар'єру.

За словами Володимира, якби його мама благословила на повторний поєдинок з британцем, він би вийшов у ринг, повідомляє Братство Кличко.

«Було декілька людей, до думки яких я збирався прислухатися. Це люди, які багато значать для мене. Я чекав, поки моя мама скаже: «Синку, побий його». Якщо б вона мене благословила, без роздумів я б пішов на реванш, - наводить слова Володимира sport.ua. - Але моя мама розумна жінка. Вона сказала: «Сину, щоб ти не зробив, я підтримаю тебе». Я відповів приблизно таке: «Чорт, мама, можеш просто сказати мені, що зробити?». Треба було щось, щоб остаточно прийняти рішення.

Пам'ятаю, як Ангела Меркель одного разу сказала, що коли їй треба прийняти відповідальне рішення, вона дає собі багато часу. Я думав про своє близько 100 днів. Зрештою, найважливіша річ у тому, що я хочу бути успішним у своїй наступній кар'єрі. Я більше мотивовано наступним розділом в житті, ніж можливістю взяти реванш».

Як повідомляв УНІАН, Кличко програв два бої поспіль наприкінці своєї кар'єри - брантанцам Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа - і завершив виступи в рингу.