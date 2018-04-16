Відомий український тренер з боксу Корчинський знаходиться в комі після нападу в Миколаєві

Тренер потрапив до лікарні внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу невідомого.

Заслужений тренер України, миколаївець Сергій Корчинський знаходиться в комі внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу невідомого.

Про це НикВестям повідомили друзі постраждалого.

Інцидент стався в п'ятницю ввечері, 13 квітня, близько 17:00 біля магазину. Поліції стало відомо, що у Сергія Корчинського стався словесний конфлікт з випадковим перехожим, який переріс у бійку. Попередньо встановлено, що нападник вдарив потерпілого, після чого той вдарився головою об асфальт і втратив свідомість, а зловмисник втік з місця події на автомобілі.

Сергія Корчинського госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги. Слідчими Інгульського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

В жовтні 2013 року Сергій Корчинський був визнаний кращим тренером Всесвітньої серії боксу (WSB). Працювати в WSB він почав ще в 2010 році. Один з кращих світових боксерів Сергій Дерев'янченко є вихованцем Сергія Корчинського.

Двічі приводив свої команди до Чемпіонства WSB (2012 -MilanoThunder, 2013 -«Астана Арланс»)