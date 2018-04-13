Фінальний бій WBSS Усик - Гассієв перенесли на літо
11:28, 13 квітня 2018Бокс
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Зараз мова йде про узгодження нового місця і часу поєдинку.
Бій Усика і Гассієва перенесли / Reuters
Фінальний поєдинок WBSS за титул абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим перенесений на літо.
Про це повідомив в Twtter промоутер Калле Зауерланд.
Бій повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії. Тепер буде підібрана і нова дата і місце проведення поєдинку.
Усик і Гассієв є непереможеними боксерами важкої ваги. Вони є чемпіонами світу за всіма основними версіями. Бій між ними визначить абсолютного чемпіона світу.
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