Фінальний бій WBSS Усик - Гассієв перенесли на літо

Зараз мова йде про узгодження нового місця і часу поєдинку.

Фінальний поєдинок WBSS за титул абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим перенесений на літо.

Про це повідомив в Twtter промоутер Калле Зауерланд.

Бій повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії. Тепер буде підібрана і нова дата і місце проведення поєдинку.

Усик і Гассієв є непереможеними боксерами важкої ваги. Вони є чемпіонами світу за всіма основними версіями. Бій між ними визначить абсолютного чемпіона світу.