Фінальний бій WBSS Усик - Гассієв перенесли на літо

11:28, 13 квітня 2018
Бокс
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Бій Усика і Гассієва перенесли / Reuters

Про це повідомив в Twtter промоутер Калле Зауерланд.

Бій повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії. Тепер буде підібрана і нова дата і місце проведення поєдинку.

Усик і Гассієв є непереможеними боксерами важкої ваги. Вони є чемпіонами світу за всіма основними версіями. Бій між ними визначить абсолютного чемпіона світу.

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Теги: #Усик Всесвітня боксерська суперсерія#Гассієв Усик WBSS