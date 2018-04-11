Бій Мейвезер-Макгрегор відбудеться за звичайними правилами ММА - голова UFC
Керівник UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Дана Уайт різко відреагував на інформацію про те, що правила змішаного стилю (MMA) для бою-реваншу між америкакнсим боксером Флойдом Мэйуэзером і ірландським бійцем Конором Макгрегором можуть бути змінені.
«Нічого з цього навіть віддалено не нагадує правду. Сама тупа фігня, яку я коли-небудь читав», — зазначив глава UFC у Twitter.
Інформацію про особливі умови поєдинку розголосив 10 квітня спортивний журналіст Омар Аль Раісі. Він написав про ймовірні зміни у своєму Twitter, підкресливши, що вони знаходяться в стадії обговорення. Зокрема, модифіковані правила нібито виключають удари ногами, ліктями, колінами, а також переведення в партер.
Читайте такожБій-реванш між МакГрегором і Мейвезером може пройти за адаптованими правиламиНа початку лютого повідомлялося, що американський боксер згоден на поєдинок проти Макгрегора. Перший бій проводився за правилами боксу і закінчився перемогою американця.
За свою боксерську кар'єру Мейвезер не програв жодного разу в 50 боях, при цьому 27 разів відправляв своїх суперників у нокаут. В активі Макгрегора 21 перемога (з них 18 нокаутом) і дві поразки у поєдинках за правилами MMA.