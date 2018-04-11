Бій Мейвезер-Макгрегор відбудеться за звичайними правилами ММА - голова UFC

10:57, 11 квітня 2018
Бокс
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Макгрегор і Мейвезер поб'ються в октагоні за звичайними правилами ММА / twitter.com

«Нічого з цього навіть віддалено не нагадує правду. Сама тупа фігня, яку я коли-небудь читав», — зазначив глава UFC у Twitter.

Інформацію про особливі умови поєдинку розголосив 10 квітня спортивний журналіст Омар Аль Раісі. Він написав про ймовірні зміни у своєму Twitter, підкресливши, що вони знаходяться в стадії обговорення. Зокрема, модифіковані правила нібито виключають удари ногами, ліктями, колінами, а також переведення в партер.

Читайте такожБій-реванш між МакГрегором і Мейвезером може пройти за адаптованими правиламиНа початку лютого повідомлялося, що американський боксер згоден на поєдинок проти Макгрегора. Перший бій проводився за правилами боксу і закінчився перемогою американця.

За свою боксерську кар'єру Мейвезер не програв жодного разу в 50 боях, при цьому 27 разів відправляв своїх суперників у нокаут. В активі Макгрегора 21 перемога (з них 18 нокаутом) і дві поразки у поєдинках за правилами MMA.

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Теги: #Поєдинок Мейвезер-Макгрегор