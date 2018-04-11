Бій Мейвезер-Макгрегор відбудеться за звичайними правилами ММА - голова UFC

Дана Уайт різко відреагував на повідомлення про зміни правил для одного конкретного бою.

Керівник UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Дана Уайт різко відреагував на інформацію про те, що правила змішаного стилю (MMA) для бою-реваншу між америкакнсим боксером Флойдом Мэйуэзером і ірландським бійцем Конором Макгрегором можуть бути змінені.

«Нічого з цього навіть віддалено не нагадує правду. Сама тупа фігня, яку я коли-небудь читав», — зазначив глава UFC у Twitter.

Інформацію про особливі умови поєдинку розголосив 10 квітня спортивний журналіст Омар Аль Раісі. Він написав про ймовірні зміни у своєму Twitter, підкресливши, що вони знаходяться в стадії обговорення. Зокрема, модифіковані правила нібито виключають удари ногами, ліктями, колінами, а також переведення в партер.

Читайте такожБій-реванш між МакГрегором і Мейвезером може пройти за адаптованими правиламиНа початку лютого повідомлялося, що американський боксер згоден на поєдинок проти Макгрегора. Перший бій проводився за правилами боксу і закінчився перемогою американця.

За свою боксерську кар'єру Мейвезер не програв жодного разу в 50 боях, при цьому 27 разів відправляв своїх суперників у нокаут. В активі Макгрегора 21 перемога (з них 18 нокаутом) і дві поразки у поєдинках за правилами MMA.