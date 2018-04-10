Бій-реванш між МакГрегором і Мейвезером може пройти за адаптованими правилами

З великою ймовірністю реванш може відбутися.

Бій-реванш між одним з найкращих боксерів останнього десятиліття Флойдом Мейвезером і бійцем ММА Конором МакГрегором може відбутися, при цьому буде проходити за адаптованими правилами змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє сайт "Трибуна" з посиланням на Твіттер промоутера і шеф-редактора The Sports Journal Омара Аль Раісі.

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"Флойд і Конор поб'ються в октагоні. У чотирьохунцевих рукавичках, без боксерок, 5 раундів по 5 хвилин в легкій вазі. Без ударів ногами, тейкдаунів, ліктів і колін. Деякі речі (як наприклад клінч) будуть дозволені", - написав Омар Аль Раісі.

Чутки про те, що реванш Конора МакГрегора і Флойда Мейвезера пройде за правилами ММА, почали ширитися відразу після їхнього бою за правилами боксу у серпні 2017-го. В боксерському поєдинку Мейвезер переміг МакГрегора технічним нокаутом в десятому раунді.

Цікаво, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру, але не виключає можливої участі в ММА. За дебютний бій у октагоні Флойд може отримати 300 мільйонів доларів.