У США стався замах на боксера Мейвезера, постраждав охоронець

10:58, 10 квітня 2018
Бокс
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Мейвезер за бой с МакГргором рассчитывает получить около 300 млн долларов / Reuters

Про це повідомляє AJC.

Охоронця госпіталізували, боксер не постраждав.

За даними видання, кортеж боксера з трьох машин слідував в готель InterContinental Buckhead. До нього під'їхав автомобіль, з вікна якого невідомий вистрілив в один з автомобілів кортежу.

«Після пострілу кортеж боксера зник з місця події», - наголошується в повідомленні.

26 серпня 2017 року Мейвезер здобув дострокову перемогу над зіркою ММА ірландцем Конором Макгрегором, який дебютував в боксі. Це був останній бій Флойда в кар'єрі.

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Теги: #США#замах#Флойд Мейвезер