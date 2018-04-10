У США стався замах на боксера Мейвезера, постраждав охоронець
10:58, 10 квітня 2018Бокс
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В результаті нападу поранений охоронець боксера, сам Мейвезер не постраждав.
Флойд Мейвезер / Reuters
В Атланті вчора стався замах на колишнього кращого боксера планети Флойда Мейвезера-молодшого: поранення в ногу отримав його охоронець.
Про це повідомляє AJC.
Охоронця госпіталізували, боксер не постраждав.
За даними видання, кортеж боксера з трьох машин слідував в готель InterContinental Buckhead. До нього під'їхав автомобіль, з вікна якого невідомий вистрілив в один з автомобілів кортежу.
«Після пострілу кортеж боксера зник з місця події», - наголошується в повідомленні.
26 серпня 2017 року Мейвезер здобув дострокову перемогу над зіркою ММА ірландцем Конором Макгрегором, який дебютував в боксі. Це був останній бій Флойда в кар'єрі.
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