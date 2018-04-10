У США стався замах на боксера Мейвезера, постраждав охоронець

В результаті нападу поранений охоронець боксера, сам Мейвезер не постраждав.

В Атланті вчора стався замах на колишнього кращого боксера планети Флойда Мейвезера-молодшого: поранення в ногу отримав його охоронець.

Про це повідомляє AJC.

Охоронця госпіталізували, боксер не постраждав.

За даними видання, кортеж боксера з трьох машин слідував в готель InterContinental Buckhead. До нього під'їхав автомобіль, з вікна якого невідомий вистрілив в один з автомобілів кортежу.

«Після пострілу кортеж боксера зник з місця події», - наголошується в повідомленні.

26 серпня 2017 року Мейвезер здобув дострокову перемогу над зіркою ММА ірландцем Конором Макгрегором, який дебютував в боксі. Це був останній бій Флойда в кар'єрі.