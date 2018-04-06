Повєткін став обов'язковим претендентом на бій з Джошуа

Боксери повинні зустрітися у ринзі протягом найближчих п'яти місяців.

Російський боксер Олександр Повєткін став обов'язковим претендентом на бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO британцем британцем Ентоні Джошуа.

Спортсмени повинні зустрінеться у ринзі протягом найближчих п'яти місяців, повідомив промоутер Повєткіна Андрій Рябінскій.

"Сьогодні Повєткін призначений обов'язковим претендентом до Джошуа по WBA!!! Термін 150 днів з сьогоднішнього дня на організацію бою, бій повинен відбутися. Джошуа НЕ має права ні з ким битися до Сашка!!! 30 днів на переговори!", - написав Рябінскій на персональній сторінці у Twtter.

Непереможений боксер Джошуа є чемпіоном світу за всіма основними версіями, окрім WBC. Тут поясом чемпіона світу володіє американець Деонтей Вайлдер.

Повєткін за свою карєру програв лише один бій, поступившись за очками рішенням суддів за підсумками 12-раундового поєдинку українцеві Володимиру Кличку. Їх очний бій відбувся в жовтні 2013 року в спорткомплексі "Олімпійський" в Москві.