Чемпіон світу та Європи Хижняк дебютує у поточному сезоні в матчевій зустрічі у Харкові

Боксер розпочне сезон у складі української національної команди.

З 26 по 28 квітня масштабний боксерський турнір прийматиме Харків. Саме у боксерській столиці нашої держави пройде матчева зустріч за участю провідних збірних світу - Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та України.

Гості майбутнього боксерського заходу здобували найбільшу кількість нагород на останніх чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Нагадаємо, за підсумками боксерського турніру Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, збірна Узбекистану зайняла перше місце у медальному заліку команд.

Варто відзначити, що збірні команди Казахстану, Узбекистану та Туркменістану вже підтвердили свою участь у матчевій зустрічі та привезуть до Харкова свої найбільш потужні склади. В свою чергу збірна України буде також представлена топовими бійцями. Тому, на глядачів очікує надзвичайно яскраве боксерське шоу, яке готує для харків’ян та гостей міста Федерація боксу України, благодійний фонд Дмитра Шенцева, а також Федерація боксу Харківської області.

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В рамках даної матчевої зустрічі свій перший офіційний поєдинок у 2018 році проведе й найкращий боксер планети минулого року Олександр Хижняк. Матчева зустріч чотирьох країн пройде на найкращій спортивній арені Харкова – в Палаці спорту «Локомотив».

«Декілька тижнів відділяє нас від масштабної боксерської події – матчевої зустрічі одних з найсильніших збірних світу. Більш того приємно те, що саме місто Харків прийматиме цю знакову для нашої держави спортивну подію. Виражаю слова подяки Харківській обласній адміністрації та Харківському міському голові за підтримку та допомогу в організації нашого заходу та розвитку спорту в нашому регіоні загалом. Вдячний також федераціям Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, які підтримали нашу спортивну подію та підтвердили свою участь у матчевій зустрічі, – зазначив перший віце-президент Федерації боксу України Дмитро Шенцев. – Харків неодноразово доводив, що спроможний приймати та проводити змагання найвищого рівня. Кубок Європи 2010, Національні першості та міжнародні турніри, Чемпіонат Європи 2017 і це не повний список заходів, яке успішно провело наше місто на самому високому рівні. Переконаний, що наш майбутній турнір за рівнем організації та проведення стане одним з найбільш знакових спортивних заходів, які прийматиме Україна у 2018 році. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх до міста Харків на власні очі побачити найкращих боксерів планети та стати свідками поєдинків світового рівня. Збірна ж України виступить на матчевій зустрічі також у своєму «бойовому» складі, який нещодавно виборював історичну перемогу на Чемпіонаті Європи Харків-17. Окрім того у складі Національної збірної України ми побачимо і найкращого боксера планети 2017 року Олександра Хижняка, який прийматиме участь вперше в офіційних змаганнях після перемоги на Чемпіонаті світу у Німеччині минулого року».