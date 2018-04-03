Ломаченко запропонував парі своєму супернику Лінаресу на 200 тисяч доларів

Українець готовий поставити всі гроші на свою перемогу в поєдинку 12 травня.

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі WBO українець Василь Ломаченко запропонував парі своєму супернику венесуельцю Хорхе Лінаресу.

Після того, як Лінарес заявив, що люди можуть поставити свій будинок на його перемогу, українець здивувався і запропонував суперникові парі на 200 тисяч доларів.

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"Лінарес запропонував уболівальникам закласти свої будинки і поставити на його перемогу? Серйозно?! Багато людей можуть залишитися бездомними після цього. Якщо він такий впевнений, то я пропоную парі – нехай поставить сам на себе 100 тисяч доларів, а я поставлю на себе. Хто переможе, той забере 200 тисяч", - заявив Василь Ломаченко.

Він зазначив, що може поставити і більшу суму, але не хоче "розорити Лінареса".

"Я готовий і на всі гроші зіграти, але сумніваюся, що він на це піде", – сказав Ломаченко в інтерв'ю YouTube каналу ESNEWS.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden.