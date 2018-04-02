Українець Далакян проведе перший захист поясу чемпіона світу WBA в Києві

17:47, 02 квітня 2018
Бокс
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Артем Далакян проведе захисну плівку титулу WBA в Києві / 24tv.ua

Поєдинок, в якому суперником нашого спортсмена стане Сиричаі Тайєна, відбудеться 17 червня 2018 року.

Крім чемпіонського бою в рамках грандіозного вечора боксу від Union Boxing Promotion також відбудуться рейтингові поєдинки, інформація про які буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, українець Артем Далакян завоював титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі, перемігши в лютому 2018 року в США досвідченого американця Брайана Вілорію.

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Теги: #Артем Далакян