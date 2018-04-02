Українець Далакян проведе перший захист поясу чемпіона світу WBA в Києві
17:47, 02 квітня 2018Бокс
251
Непереможний український боксер Артем Далакян захищатиме свій пояс чемпіона світу 17 червня в Києві.
Артем Далакян проведе захист титулу WBA в Києві / 24tv.ua
Промоутерська компанія Union Boxing Promotion підтвердила інформацію про те, що український боксер Артем Далакян проведе свій перший захист чемпіонського титулу за версією WBA в Києві.
Поєдинок, в якому суперником нашого спортсмена стане Сиричаі Тайєна, відбудеться 17 червня 2018 року.
Крім чемпіонського бою в рамках грандіозного вечора боксу від Union Boxing Promotion також відбудуться рейтингові поєдинки, інформація про які буде оголошена пізніше.
Нагадаємо, українець Артем Далакян завоював титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі, перемігши в лютому 2018 року в США досвідченого американця Брайана Вілорію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter