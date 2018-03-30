Ломаченко: найскладніше в бою з Лінаресом — перші 3-4 раунди

Українського боксера не лякають труднощі в майбутньому поєдинку.

Український боксер Василь Ломаченко розповів про підготовку до бою з Линаресом і плани по зачистці дивізіону.

Також він прокоментував можливий зрив реваншу між Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) і Геннадієм Головкіним (37-0-1, 33 КО) та об'єднавчий поєдинок у суперважкому дивізіоні між Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Джозефом Паркером (24-0, 18 КО), повідомляє UA-football з посиланням на інтерв'ю боксера RingTV.

«Найскладніше в бою з Линаресом — перші 3-4 раунди. Спершу мені треба відчути, просканувати Лінареса. Це — нова вагова категорія, тут інші вправи, навантаження та інша підготовка. Мені подобається. Мені завжди подобається, коли важко. Поки що бій з Майки Гарсія неактуальний. Він піднявся у вазі, а я планую після Лінареса зустрітися з іншими чемпіонами дивізіону», — повідомив українець.

Читайте такожПредставлений промо-ролик до поєдинку Ломаченко - Лінарес (відео)

«Не хочу коментувати позитивну допінг-пробу Альвареса, але дуже шкода, якщо реванш не відбудеться, — цитує Ломаченка vRinge. — Мені, як вболівальнику боксу, дуже хотілося все-таки отримати остаточну відповідь на питання, хто з цих двох сильніший. Джошуа проти Паркера? Зізнатися, я не маю ні найменшого поняття, хто такий Паркер. Ніколи не бачив його поєдинків».

12 травня на арені Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) українець Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) дебютує в легкій вазі (до 61,2 кг) і спробує відібрати титул за версією WBA у венесуельського чемпіона Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).