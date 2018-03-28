Усик може зустрітися з другим росіянином поспіль у разі перемоги у боксерській Лізі чемпіонів

13:34, 28 березня 2018
Бокс
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Бій Олександра Усика відбудеться 27 січня / Facebook

Про це розповів один з керівників промоутерської компанії Світ боксу Вадим Корнілов, повідомляє Советский спорт.

Читайте такожУсик почне підготовку до бою за титул абсолютного чемпіона світу в Іспанії"На сьогоднішній день Денис зберіг титул. Він був відправлений "у відпустку". Хочу прояснити цей момент. За регламентом регулярний чемпіон світу за версією WBA повинен битися з суперчемпіоном. Тільки суперчемпион може об'єднувати титули. І оскільки Денис володів цим титулом, але не брав участь в турнірі, його попросили прийняти статус "чемпіона у відпустці" до моменту закінчення Суперсерії. Турнір закінчиться, Денис "повертається з відпустки" і готовий зустрітися з переможцем Суперсерії за всі титули.

WBA спеціально до цього турніру створила новий титул. Це знову ж їхня ініціатива. Для того, щоб "підтвердити" титул, переможець Суперсерії повинен зустрітися з Лебедєвим. Звичайно, переможець Суперсерії може відмовитися від бою, але тоді титул WBA він втратить", - сказав Корнілов в інтерв'ю Советскому спорту.

Як повідомляв УНІАН бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня.

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Теги: #Усик Всесвітня боксерська суперсерія#Гассієв Усик WBSS